Європарламент скорочує витрати на подкасти та заходи для відвідувачів

Європейський парламент скасовує подкасти, відмовляється від планів розширення заходів для відвідувачів та скорочує внутрішні публікації в рамках заходів з економії коштів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Генеральний секретар парламенту Алессандро Чіочетті минулого року запустив "план дій", спрямований на скорочення витрат в установі, бюджет якої становить 2 млрд євро на рік. Це відбувається в той час, коли європейські інституції докладають зусиль для скорочення бюрократичних процедур для бізнесу, а Комісія заявляє, що вже заощадила мільярди.

31-сторінковий план включає зміни в оцінці роботи персоналу, перегляд правил закупівель, скорочення адміністративної документації та заклики до посадовців висунути ідеї щодо використання штучного інтелекту.

Парламент вже пройшов серйозну реорганізацію до створення плану дій минулого року, коли єдине управління було розділене на чотири.

Згідно з планом дій, подкаст дослідницького відділу парламенту був скасований, а його служба комунікацій дійшла висновку, що проведення художніх виставок для чергового головування в Раді ЄС кожні шість місяців більше не є раціональним використанням ресурсів.

Також було скасовано заплановане розширення "рольової гри", в якій туристи, які відвідують парламент, можуть уявити себе депутатами Європарламенту.

Парламент також планує оновити правила, що регулюють поїздки співробітників, які внутрішньо називаються "місіями". До цієї системи будуть включені екологічні міркування, а також "відповідні принципи", спрямовані на забезпечення здорового балансу між роботою та особистим життям співробітників.

