У Польщі затримали підозрюваних у незаконному перевезенні мігрантів

У Польщі затримали двох людей, які могли незаконно перевозити мігрантів до Європи.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, в затриманому автобусі перебувало 10 іноземців з Африки, які начебто в'їхали до Латвії з Білорусі.

У вантажному відсіку автобуса з польськими номерними знаками правоохоронці виявили шістьох сомалійців і чотирьох ефіопів віком від 19 до 31 року.

Фото: RMF24

Як виявили правоохоронці, всі вони покинули центр для біженців у Латвії, де тривала процедура надання притулку. "Кур'єрам" загрожує до 8 років в'язниці в Литві.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, яким скористалися 180 мігрантів.

Станом на початок листопада було відомо, що з 2021 року, коли почалася міграційна криза, спричинена Білоруссю, понад 200 тисяч нелегальних мігрантів отримали відмову у в'їзді до Польщі, Литви та Латвії.