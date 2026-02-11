В Польше задержали подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов

В Польше задержали двух человек, которые могли незаконно перевозить мигрантов в Европу.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в задержанном автобусе находились 10 иностранцев из Африки, которые якобы въехали в Латвию из Беларуси.

В грузовом отсеке автобуса с польскими номерными знаками правоохранители обнаружили шестерых сомалийцев и четверых эфиопов в возрасте от 19 до 31 года.

Фото: RMF24

Как выяснили правоохранители, все они покинули центр для беженцев в Латвии, где проходила процедура предоставления убежища. "Курьерам" грозит до 8 лет тюрьмы в Литве.

Напомним, в Польше у границы с Беларусью обнаружили подземный туннель, которым воспользовались 180 мигрантов.

По состоянию на начало ноября было известно, что с 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Беларусью, более 200 тысяч нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.