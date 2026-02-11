Нідерланди перевірять управління виробником мікросхем Nexperia

Нідерландський суд призначив розслідування щодо неналежного управління компанією-виробником мікросхем Nexperia, що стало ударом для китайської материнської компанії Wingtech.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Боротьба за Nexperia, яка поширилася від залів засідань до Брюсселя і Пекіна, є однією з найвизначніших останніх корпоративних суперечок між Європою і Китаєм і порушила глобальні поставки основних мікросхем для автомобільної промисловості.

"Ситуація в Nexperia в першу чергу вимагає стабільності, щоб Nexperia могла відновити свої внутрішні відносини, виробничий ланцюжок і поставки клієнтам", – заявили судді Амстердамської підприємницької палати в письмовому рішенні.

Під час розслідування, яке, як очікується, триватиме кілька місяців, залишатимуться в силі надзвичайні заходи, введені в жовтні, які включають відсторонення колишнього генерального директора і засновника Wingtech Чжана Сюечженя та тимчасове передання прав голосу акціонерів адміністратору, призначеному голландським судом, зазначив суд.

Як зазначається, зараз Wingtech має мало шансів повернути контроль над Nexperia до того, як вона реалізує плани з розширення пакувальних потужностей в Малайзії, що забезпечить постачання некитайських мікросхем для її клієнтів.

Wingtech заявила, що шкодує про рішення суду, але "продовжуватиме домагатися відновлення своїх повних прав акціонера всіма доступними законними засобами".

Вона зазначила, що в ході розслідування також будуть перевірені дії європейських менеджерів, про що просили її адвокати.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

Після цього Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

8 листопада виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф сказав, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia.

Наступного дня стало відомо, що Китай надав винятки експортного контролю на мікросхеми виробника чипів Nexperia.