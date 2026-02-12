Трамп сказав прем’єру Ізраїлю про намір продовжити переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що продовжуватиме шукати дипломатичне врегулювання з Іраном.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп назвав свою зустріч з Нетаньягу "дуже хорошою", одночасно натякнувши на дещо непереконливий результат переговорів.

"Зустріч пройшла дуже добре, і наші країни продовжують підтримувати чудові відносини. Жодних остаточних рішень прийнято не було, крім того, що я наполіг на продовженні переговорів з Іраном, щоб зрозуміти, чи можна укласти угоду. Якщо так, то я повідомив прем'єр-міністру, що це буде кращим варіантом. Якщо ні, то нам просто доведеться подивитися, яким буде результат", – написав він.

Він загадав, що попереднього разу відмова Ірану від дипломатичного врегулювання призвела до низки американських ударів по ядерних об’єктах країни.

"Сподіваюся, цього разу він буде більш розумним і відповідальним", – додав американський президент.

Він також додав, що говорив з Нетаньягу про "величезний прогрес, досягнутий у Газі та в регіоні в цілому".

Нагадаємо, 6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

11 лютого президент США заявив, що може віддати наказ про відправлення другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.