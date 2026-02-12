Трамп сказал премьеру Израиля о намерении продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что будет продолжать искать дипломатическое урегулирование с Ираном.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп назвал свою встречу с Нетаньяху "очень хорошей", одновременно намекнув на несколько неубедительный результат переговоров.

"Встреча прошла очень хорошо, и наши страны продолжают поддерживать прекрасные отношения. Никаких окончательных решений принято не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы понять, можно ли заключить соглашение. Если да, то я сообщил премьер-министру, что это будет лучшим вариантом. Если нет, то нам просто придется посмотреть, каким будет результат", – написал он.

Он напомнил, что в прошлый раз отказ Ирана от дипломатического урегулирования привел к ряду американских ударов по ядерным объектам страны.

"Надеюсь, на этот раз он будет более разумным и ответственным", – добавил американский президент.

Он также добавил, что говорил с Нетаньяху о "огромном прогрессе, достигнутом в Газе и в регионе в целом".

Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

11 февраля президент США заявил, что может отдать приказ об отправке второй авианосной ударной группы на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.