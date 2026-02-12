На півдні Франції через шторм знеструмлено 850 тисяч домівок

Внаслідок шторму "Нільс" на півдні Франції залишились без електропостачання 850 тисяч споживачів, а в кількох районах – загроза повеней.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Шторм "Нільс" накрив південно-західну частину країни вночі 12 лютого. Оператор Enedis оголосив, що станом на ранок внаслідок шкоди, завданої сильним вітром, без світла залишаються 850 тисяч споживачів у Новій Аквітанії та Окситанії.

Протягом ночі в одному з районів на атлантичному узбережжі зафіксували шквали вітру до 162 км/год.

💨 La tempête Nils frappe fort en Aquitaine ! À minuit, on mesure 121 km/h à Bordeaux ! De nombreuses chutes d'arbres sont signalées, ici à Cenon dans l'est de la métropole. (© Abdullah Bozkir via Alerte Météo Gironde) pic.twitter.com/BJ7SUHT4MN – Météo Express (@MeteoExpress) February 11, 2026

У чотирьох департаментах – трьох в районі Тулузи (Од, Лот і Гаронна, Жиронда) на південному заході та в передальпійській Савої – оголосили червоний рівень небезпеки через загрозу виходу річок з берегів або сильні вітри.

У департаменті Од закрили усі навчальні заклади, заборонили відвідання парків і лісів та зупинили громадський транспорт.

У Жиронді ще ввечері евакуювали близько 30 місцевих мешканців, домівкам яких загрожує небезпека через підвищення рівня води у річці.

Перед цим від сильних штормів потерпали Іспанія та Португалія. Найпотужнішим став шторм "Крістін", що завдав масштабної шкоди за лічені години.

На тлі критики дій уряду у відповідь на стихійне лихо пішла у відставку очільниця МВС Португалії.