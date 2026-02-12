Укр Рус Eng

На півдні Франції через шторм знеструмлено 850 тисяч домівок

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 08:25 — Марія Ємець

Внаслідок шторму "Нільс" на півдні Франції залишились без електропостачання 850 тисяч споживачів, а в кількох районах – загроза повеней. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Шторм "Нільс" накрив південно-західну частину країни вночі 12 лютого. Оператор Enedis оголосив, що станом на ранок внаслідок шкоди, завданої сильним вітром, без світла залишаються 850 тисяч споживачів у Новій Аквітанії та Окситанії.

Протягом ночі в одному з районів на атлантичному узбережжі зафіксували шквали вітру до 162 км/год. 

У чотирьох департаментах – трьох в районі Тулузи (Од, Лот і Гаронна, Жиронда) на південному заході та в передальпійській Савої – оголосили червоний рівень небезпеки через загрозу виходу річок з берегів або сильні вітри. 

У департаменті Од закрили усі навчальні заклади, заборонили відвідання парків і лісів та зупинили громадський транспорт. 

У Жиронді ще ввечері евакуювали близько 30 місцевих мешканців, домівкам яких загрожує небезпека через підвищення рівня води у річці. 

Перед цим від сильних штормів потерпали Іспанія та Португалія. Найпотужнішим став шторм "Крістін", що завдав масштабної шкоди за лічені години.

На тлі критики дій уряду у відповідь на стихійне лихо пішла у відставку очільниця МВС Португалії. 

