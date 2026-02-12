Укр Рус Eng

На юге Франции из-за шторма обесточены 850 тысяч домов

фото
Новости — Четверг, 12 февраля 2026, 08:25 — Мария Емец

В результате шторма "Нильс" на юге Франции остались без электроснабжения 850 тысяч потребителей, а в нескольких районах – угроза наводнений.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Шторм "Нильс" накрыл юго-западную часть страны ночью 12 февраля. Оператор Enedis объявил, что по состоянию на утро в результате ущерба, нанесенного сильным ветром, без света остаются 850 тысяч потребителей в Новой Аквитании и Окситании.

В течение ночи в одном из районов на атлантическом побережье зафиксировали шквалы ветра до 162 км/ч.

В четырех департаментах – трех в районе Тулузы (Од, Лот и Гаронна, Жиронда) на юго-западе и в предальпийской Савойе – объявили красный уровень опасности из-за угрозы выхода рек из берегов или сильных ветров.

В департаменте Од закрыли все учебные заведения, запретили посещение парков и лесов и остановили общественный транспорт.

В Жиронде еще вечером эвакуировали около 30 местных жителей, домам которых угрожает опасность из-за повышения уровня воды в реке.

Перед этим от сильных штормов страдали Испания и Португалия. Самым мощным стал шторм "Кристин", который нанес масштабный ущерб за считанные часы.

На фоне критики действий правительства в ответ на стихийное бедствие ушла в отставку глава МВД Португалии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция стихийные бедствия
Реклама: