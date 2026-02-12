На юге Франции из-за шторма обесточены 850 тысяч домов

В результате шторма "Нильс" на юге Франции остались без электроснабжения 850 тысяч потребителей, а в нескольких районах – угроза наводнений.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Шторм "Нильс" накрыл юго-западную часть страны ночью 12 февраля. Оператор Enedis объявил, что по состоянию на утро в результате ущерба, нанесенного сильным ветром, без света остаются 850 тысяч потребителей в Новой Аквитании и Окситании.

💨 La tempête Nils frappe fort en Aquitaine ! À minuit, on mesure 121 km/h à Bordeaux ! De nombreuses chutes d'arbres sont signalées, ici à Cenon dans l'est de la métropole. (© Abdullah Bozkir via Alerte Météo Gironde) pic.twitter.com/BJ7SUHT4MN – Météo Express (@MeteoExpress) February 11, 2026

В течение ночи в одном из районов на атлантическом побережье зафиксировали шквалы ветра до 162 км/ч.

В четырех департаментах – трех в районе Тулузы (Од, Лот и Гаронна, Жиронда) на юго-западе и в предальпийской Савойе – объявили красный уровень опасности из-за угрозы выхода рек из берегов или сильных ветров.

В департаменте Од закрыли все учебные заведения, запретили посещение парков и лесов и остановили общественный транспорт.

В Жиронде еще вечером эвакуировали около 30 местных жителей, домам которых угрожает опасность из-за повышения уровня воды в реке.

Перед этим от сильных штормов страдали Испания и Португалия. Самым мощным стал шторм "Кристин", который нанес масштабный ущерб за считанные часы.