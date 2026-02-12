В Швейцарии вынесут на референдум предложение ограничить численность населения

Этим летом в Швейцарии вынесут на референдум предложение ультраправой Швейцарской народной партии (SVP) ограничить численность населения страны до 10 миллионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В правительстве Швейцарии объявили, что референдум по инициативе SVP "Нет 10-миллионной Швейцарии", которой решительно противостоят обе палаты парламента, а также бизнес-сообщество и финансовые службы, состоится 10 июня.

В случае одобрения инициатива обяжет правительство и парламент Швейцарии принять меры, если постоянное население страны, составляющее 9,1 миллиона, превысит 9,5 миллиона, путем отказа во въезде новым приезжим, включая искателей убежища и семьи иностранных резидентов.

Если население достигнет 10 миллионов, вступят в силу дополнительные ограничения, а если численность населения не начнет уменьшаться, правительство будет вынуждено выйти из соглашения о свободном передвижении, заключенного с ЕС.

За последнее десятилетие население Швейцарии выросло примерно в пять раз быстрее, чем в среднем в соседних странах-членах ЕС, поскольку ее экономический успех привлек как низкоквалифицированных рабочих, так и высокооплачиваемых корпоративных экспатов.

По данным правительства, около 27% жителей Швейцарии не являются гражданами страны.

SVP, крупнейшая политическая партия страны, заявляет, что "демографический взрыв" приводит к росту арендной платы и перегрузке инфраструктуры и услуг до предела.

Партия, которая занимала первое место на всех выборах с 1999 года, уже давно ведет кампанию против иммиграции.

Радикальные националистические изменения, которые она часто предлагает, такие как предложение 2016 года об автоматической депортации иммигрантов, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях, и план 2020 года о прекращении свободного передвижения с ЕС, в целом не имели большого успеха.

Швейцарская система прямой демократии позволяет гражданам предлагать так называемые народные инициативы, которые выносятся на референдум, если они получат 100 тысяч сторонников в течение 18 месяцев.

Они являются любимым инструментом SVP, но только около 10% народных инициатив принимаются.

Однако опрос, проведенный в декабре, показал широкую поддержку 48% избирателей инициативы "Нет 10-миллионной Швейцарии", что отражает глубоко разделенные мнения о том, насколько открытой страна хочет и должна быть.

