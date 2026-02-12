Опитування: в країнах НАТО вважають, що США більше не сприяють стримуванню ворогів

Опитування, проведене в кількох країнах-членах НАТО, показало зниження рівня довіри до США як до надійного союзника.

Відповідні дані опитування наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

У всіх країнах, де проводилося опитування, набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника, ніж надійного.

Зокрема, таку відповідь дали половина опитаних дорослих у Німеччині та 57% у Канаді. У Франції частка людей, які назвали США ненадійними, також удвічі перевищила частку тих, хто назвав їх надійними.

Найвищим авторитет США був у Великій Британії, але лише у порівнянні: 35% британців заявили, що США є надійним союзником, а 39% вважають їх ненадійними.

Американська військова сила все частіше розглядається як непевний актив, свідчать дані опитування.

Зокрема, більшість дорослих у Франції та Німеччині заявили, що не вірять, що вороги боятимуться напасти на них через їхні відносини з США. А у Британії лише за один рік частка людей, які все ще вважають США ефективним засобом стримування ворожих атак, різко знизилася на 10%.

У Великій Британії, Франції та Німеччині негативні сприйняття США переважають позитивні за ключовими показниками, включаючи те, чи захищають вони демократію, чи поділяють їхні цінності та чи діють як надійний союзник, свідчать результати опитування.

У Франції лише 17% респондентів погодилися з твердженням "США поділяють наші цінності", проти 49%, які не погодилися. У Німеччині 50% респондентів заявили, що США не поділяють їхні цінності, а лише 18% сказали, що Вашингтон "захищає демократію".

Проте, хоча дорослі в ключових країнах НАТО все більше негативно ставляться до США, вони висловили певну надію на майбутнє. У Німеччині, Франції та Великій Британії більшість респондентів заявили, що Трамп підірвав відносини з їхніми країнами, але що вони можуть відновитися після його відходу, згідно з опитуванням.

