Опрос: в странах НАТО считают, что США больше не способствуют сдерживанию врагов

Опрос, проведенный в нескольких странах-членах НАТО, показал снижение уровня доверия к США как к надежному союзнику.

Соответствующие данные опроса приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Во всех странах, где проводился опрос, гораздо больше людей охарактеризовали США как ненадежного союзника, чем надежного.

В частности, такой ответ дали половина опрошенных взрослых в Германии и 57% в Канаде. Во Франции доля людей, назвавших США ненадежными, также вдвое превысила долю тех, кто назвал их надежными.

Наибольший авторитет США имели в Великобритании, но только в сравнении: 35% британцев заявили, что США являются надежным союзником, а 39% считают их ненадежными.

Американская военная сила все чаще рассматривается как неопределенный актив, свидетельствуют данные опроса.

В частности, большинство взрослых во Франции и Германии заявили, что не верят, что враги будут бояться напасть на них из-за их отношений с США. А в Великобритании всего за один год доля людей, которые все еще считают США эффективным средством сдерживания вражеских атак, резко снизилась на 10%.

В Великобритании, Франции и Германии негативные восприятия США преобладают над позитивными по ключевым показателям, включая то, защищает ли она демократию, разделяет ли их ценности и действует ли как надежный союзник, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос также показывает, что все больше респондентов в странах не считают, что США разделяют их ценности или защищают демократию, что является давним американским принципом.

Во Франции только 17% респондентов согласились с утверждением "США разделяют наши ценности", против 49%, которые не согласились. В Германии 50% респондентов заявили, что США не разделяют их ценности, а только 18% сказали, что Вашингтон "защищает демократию".

Однако, хотя взрослые в ключевых странах НАТО все больше негативно относятся к США, они выразили определенную надежду на будущее. В Германии, Франции и Великобритании большинство респондентов заявили, что Трамп подорвал отношения с их странами, но что они могут восстановиться после его ухода, согласно опросу.

Как писала "Европейская правда", все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО, согласно опросу аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину.