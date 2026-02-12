В уряді Молдови прогнозують проблеми з газом у Придністров’ї до відмови від "російської" схеми

В уряді Молдови вважають, що Придністров’я буде потерпати від невизначеності з постачанням газу доти, доки не змінить "російську" схему на ту, яку пропонує Кишинів.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь.

Ківерь зазначив, що енергетичні проблеми у Придністров’я будуть регулярними, доки там продовжують отримувати газ за заплутаною "російською" схемою – що діє з лютого 2025 року.

"Доки лідери Тирасполя не приймуть прозору і стійку формулу постачання газу в регіон, ця ситуація буде повторюватися кожні 10-14 днів, тому що платник (компанія-посередник, через яку Росія оплачує газ. – Ред.) постійно змінюється… Якщо запропоновану Кишиневом модель не підтримають, криза продовжиться", – сказав віцепрем’єр.

Він також наголосив, що без згоди Тирасполя проблему не вийде вирішити постачанням вугілля з України для роботи Молдовської ДРЕС.

Раніше Ківерь заявив, що Кишинів може надати підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але для цього Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію.

У Придністров’ї 10 лютого вчергове продовжили надзвичайний стан в економіці – до 17 березня. Він триває з 18 грудня у зв’язку зі скороченням обсягів постачання газу. У владі невизнаного регіону пояснили проблеми "зниженням темпів здійснення розрахункових операцій на території ЄС".

10 лютого прем’єр Молдови Александру Мунтяну під час візиту в Україну отримав підтвердження готовності України постачати вугілля для Молдовської ДРЕС. Цей варіант Київ пропонував ще у розпал "газової кризи" у Придністров’ї взимку 2025 року, але у Тирасполі тоді відмовились.