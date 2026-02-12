В правительстве Молдовы прогнозируют проблемы с газом в Приднестровье до отказа от "российской" схемы

В правительстве Молдовы считают, что Приднестровье будет страдать от неопределенности с поставками газа до тех пор, пока не сменит "российскую" схему на ту, которую предлагает Кишинев.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Киверь отметил, что энергетические проблемы в Приднестровье будут регулярными, пока там продолжают получать газ по запутанной "российской" схеме, действующей с февраля 2025 года.

"Пока лидеры Тирасполя не примут прозрачную и устойчивую формулу поставок газа в регион, эта ситуация будет повторяться каждые 10-14 дней, потому что плательщик (компания-посредник, через которую Россия оплачивает газ. – Ред.) постоянно меняется... Если предложенную Кишиневом модель не поддержат, кризис продолжится", – сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что без согласия Тирасполя проблему не получится решить поставками угля из Украины для работы Молдавской ГРЭС.

Ранее Киверь заявил, что Кишинев может оказать поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

В Приднестровье 10 февраля в очередной раз продлили чрезвычайное положение в экономике – до 17 марта. Оно длится с 18 декабря в связи с сокращением объемов поставок газа. Во власти непризнанного региона объяснили проблемы "снижением темпов осуществления расчетных операций на территории ЕС".

10 февраля премьер Молдовы Александру Мунтяну во время визита в Украину получил подтверждение готовности Украины поставлять уголь для Молдавской ГРЭС. Этот вариант Киев предлагал еще в разгар "газового кризиса" в Приднестровье зимой 2025 года, но в Тирасполе тогда отказались.