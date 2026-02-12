Прем'єр Молдови прокоментував пропозицію України щодо вугілля для електростанції в Придністров’ї

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну назвав нераціональною пропозицію української сторони щодо постачання вугілля Кучурганській електростанції у невизнаному Придністров’ї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Молдови наводить New TV.

Мунтяну розповів, що відповідна пропозиція лунала від представників влади України в ході його візиту до Києва.

За словами прем’єра Молдови, пропозиція "не є раціональною, оскільки дуже дорога".

Він пояснив, що влада в Кишиневі шукає "вигідні економічні рішення".

"Згідно з аналізами та дослідженнями Міністерства енергетики, це рішення є нераціональним, оскільки воно дуже витратне. Ми розглядаємо економічно вигідні варіанти. На цей момент ми можемо отримати енергоресурси за нижчою ціною, ніж у цьому випадку (вугілля з України. – Ред.), але продовжуємо вивчати всі наявні рішення", – сказав Мунтяну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з Мунтяну українська сторона запропонувала постачати вугілля Кучурганській електростанції у невизнаному Придністров’ї.

Минулого тижня повідомляли, що у невизнаному Придністров’ї знову загострюється енергетична криза – у зв’язку з потребою економії газу із четверга, 5 лютого, Кучурганська електростанція перейшла на виробництво електроенергії з використанням вугілля.

Варто зазначити, що трохи більше року тому тодішній прем'єр Молдови Дорін Речан зазначив, що Кишинів не звертався до України з проханнями допомогти Придністров'ю енергоресурсами, але не заперечував би проти цього.