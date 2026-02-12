Премьер Молдовы прокомментировал предложение Украины по углю для электростанции в Приднестровье

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну назвал нерациональным предложение украинской стороны по поставке угля Кучурганской электростанции в непризнанном Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Молдовы приводит New TV.

Мунтяну рассказал, что соответствующее предложение прозвучало от представителей власти Украины в ходе его визита в Киев.

По словам премьера Молдовы, предложение "не является рациональным, поскольку очень дорогостоящее".

Он пояснил, что власти в Кишиневе ищут "выгодные экономические решения".

"Согласно анализам и исследованиям Министерства энергетики, это решение является нерациональным, поскольку оно очень затратно. Мы рассматриваем экономически выгодные варианты. На данный момент мы можем получить энергоресурсы по более низкой цене, чем в этом случае (уголь из Украины. – Ред.), но продолжаем изучать все имеющиеся решения", – сказал Мунтяну.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с Мунтяну украинская сторона предложила поставлять уголь Кучурганской электростанции в непризнанном Приднестровье.

На прошлой неделе сообщалось, что в непризнанном Приднестровье снова обостряется энергетический кризис – в связи с необходимостью экономии газа с четверга, 5 февраля, Кучурганская электростанция перешла на производство электроэнергии с использованием угля.

Стоит отметить, что чуть больше года назад тогдашний премьер Молдовы Дорин Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.