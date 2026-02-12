Естонський міністр: Альянс мав створити арктичний формат, щоб заспокоїти США

Створення у НАТО військової місії "Арктичний вартовий" (Arctic Sentry) стало необхідною відповіддю на американські очікування.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Міністр каже, що запуск військового формату в Арктиці – це дуже добра подія, і наголошує, що Альянс мав це зробити у відповідь на публічні занепокоєння США.

"Щодо "Арктичного вартового" – треба чітко усвідомити, що коли один із союзників вважає, що інші союзники мають сприяти безпеці певного регіону, то ми маємо це робити. Тому і Естонія також заявила, що ми готові сприяти безпеці Арктики", – пояснив він.

"Для нас важливо підтвердити і запевнити наших американських колег і друзів, що якщо вони відчувають загрозу, то ми з ними", – додав Певкур, знімаючи сумніви у тому, що йдеться саме про реакцію на американські занепокоєння.

Як відомо, у січні керівництво США зробило низку заяв про намір анексувати Гренландію у Данії, і однією з формальних підстав для цього була наведена занепокоєність США безпекою у Арктиці. Згодом ситуацію вдалося деескалювати, але союзники по НАТО зобов'язалися приділяти більше уваги Арктиці.

Ханно Певкур додав, що інші члени НАТО і раніше приходили на допомогу США.

"Так було завжди, навіть після 11 вересня (терористичних атак на США у 2001 році. – "ЄП"), і багато естонських військових, загинули під час цих місій (розпочатих після цього на вимогу США). Для нас важливо бути разом", – заявив він.

Також Певкур наголосив, що місія у Арктиці не має відволікати від інших тем.

"Я дуже радий, що вчора її офіційно запустили. Але ми також маємо розуміти, що це не відвертає увагу від України та від східного флангу", – сказав він.

Як повідомлялося, 11 лютого Альянс офіційно розпочав військову місію в Арктиці.

Британія вже оголосила, що подвоїть кількість військ у Норвегії у рамках арктичного посилення.

Між тим очільник Пентагону відмовився їхати на зустріч міністрів НАТО. Коментуючи це, одна з учасниць міністерської зустрічі пожартувала: "Він пропустить гарну тусовку".