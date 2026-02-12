Эстонский министр: Альянс должен был создать арктический формат, чтобы успокоить США

Создание в НАТО военной миссии "Арктический страж" (Arctic Sentry) стало необходимым ответом на американские ожидания.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Министр говорит, что запуск военного формата в Арктике – это очень хорошее событие, и подчеркивает, что Альянс должен был это сделать в ответ на публичные опасения США.

"Что касается "Арктического стража" – нужно четко осознать, что когда один из союзников считает, что другие союзники должны способствовать безопасности определенного региона, то мы должны это делать. Поэтому и Эстония также заявила, что мы готовы способствовать безопасности Арктики", – пояснил он.

"Для нас важно подтвердить и заверить наших американских коллег и друзей, что если они чувствуют угрозу, то мы с ними", – добавил Певкур, снимая сомнения в том, что речь идет именно о реакции на американские опасения.

Как известно, в январе руководство США сделало ряд заявлений о намерении аннексировать Гренландию у Дании, и в качестве одного из формальных оснований для этого была приведена обеспокоенность США безопасностью в Арктике. Впоследствии ситуацию удалось деэскалировать, но союзники по НАТО обязались уделять больше внимания Арктике.

Ханно Певкур добавил, что другие члены НАТО и раньше приходили на помощь США.

"Так было всегда, даже после 11 сентября (террористических атак на США в 2001 году. – Ред.), и многие эстонские военные погибли во время этих миссий (начатых после этого по требованию США). Для нас важно быть вместе", – заявил он.

Также Певкур подчеркнул, что миссия в Арктике не должна отвлекать от других тем.

"Я очень рад, что вчера ее официально запустили. Но мы также должны понимать, что это не отвлекает внимание от Украины и восточного фланга", – сказал он.

Как сообщалось, 11 февраля Альянс официально начал военную миссию в Арктике.

Великобритания уже объявила, что удвоит количество войск в Норвегии в рамках арктического усиления.

Между тем, глава Пентагона отказался ехать на встречу министров НАТО. Комментируя это, одна из участниц министерской встречи пошутила: "Он пропустит хорошую тусовку".