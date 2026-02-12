"Він пропустить гарну тусовку": міністерка у НАТО прокоментувала відсутність глави Пентагону

Очільниця МЗС Ісландії вважає, що відмова глави Пентагону їхати до НАТО "не є поганим сигналом" для майбутнього Альянсу, але шкодує, що Піт Гегсет не поїхав у Брюссель.

Про це вона заявила у коментарі журналістам перед початком зустрічі міністрів держав-членів НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, у четвер у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони Альянсу, Рада Україна-НАТО та засідання у форматі "Рамштайн". Між тим США на цих подіях представить не міністр, а його заступник Елбрідж Колбі.

Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, що представляє уряд Ісландії, реагуючи на цю заміну, напівжартома заявила, що від цього втратить сам Гегсет. "Що ж, шкода для нього – він пропускає гарну тусовку", – сказала вона про відмову Гегсета їхати у Брюссель.

Змінивши тон на більш серйозний, міністерка висловила шкоду через те, що глава Пентагону вирішив не доєднуватися до зустрічі колег. "Звичайно, це завжди краще, якщо міністри беруть участь у зустрічах тут. Але я би не характеризувала це як поганий сигнал", – додала вона.

За словами Гуннарсдоттір, Альянсу загалом вдалося подолати внутрішню кризу, яка почалася після заяв з США про Гренландію у 2026 році. "З початку цього року ми дійсно стикнулися з тим, що нас тестували (на єдність європейської частини Альянсу. – "ЄП"). Але зараз весь Альянс – сильніший, ніж він був на початку року", – наголосила міністерка.

Вона також закликала колег не зменшувати увагу до допомоги Україні. "Ми не можемо допустити, щоби це відволікло нас від східного флангу. Треба пам'ятати, що Україна зараз воює за свободу і суверенітет Європи, тож ми маємо їх підтримувати робити все, щоби досягти тривалого і справедливого миру", – заявила вона.

Раніше генсек НАТО також прокоментував відсутність очільника Пентагону на зустрічі міністрів оборони.

Наприкінці січня стало відомо, що глава Пентагону пропустить зустріч міністрів НАТО.

Днями екскомандувач армії США звернувся до європейців: припиніть скиглити, Європа може захистити себе.