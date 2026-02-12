Уряд Італії хоче дозволити "морські блокади" проти човнів нелегальних мігрантів

В уряді Італії затвердили проєкт закону, що створить законодавче підґрунтя для морських блокад проти човнів з нелегальними мігрантами у періоди "особливого тиску".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу уряд Джорджі Мелоні затвердив законопроєкт, який дозволяє у періоди "особливого тиску" здійснювати морські блокади, щоб розвертати човни з нелегальними мігрантами.

За поточною редакцією проєкту, уряд зможе забороняти човнам входити у територіальні води Італії на період до 6 місяців "у разі серйозної загрози для громадського порядку чи нацбезпеки".

Порушникам передбачають штрафи у розмірі до 50 тисяч євро, а у разі повторного порушення – конфіскацію судна. Цей захід, як вбачають, спрямований проти гуманітарних човнів, що підбирають мігрантів.

У лівоцентристській опозиції розкритикували проєкт, вказуючи, що "репресивний підхід не вирішить проблему".

Італія – одна з країн, що найбільше потерпають від нелегальної міграції. Щороку через Середземне море прибувають човнами тисячі охочих потрапити у Європу. Багато мігрантів гинуть у дорозі.

Нагадаємо, 10 лютого Європарламент проголосував за зміни до міграційного законодавства ЄС, що відкриє шлях для прискореної депортації мігрантів, яким було відмовлено в наданні притулку.

Уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів під час розгляду їхніх заявок.