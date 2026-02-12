Правительство Италии хочет разрешить "морские блокады" против лодок нелегальных мигрантов

В правительстве Италии утвердили проект закона, который создаст законодательную основу для морских блокад против лодок с нелегальными мигрантами в периоды "особого давления".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду правительство Джорджи Мелони утвердило законопроект, который позволяет в периоды "особого давления" осуществлять морские блокады, чтобы разворачивать лодки с нелегальными мигрантами.

По текущей редакции проекта, правительство сможет запрещать лодкам входить в территориальные воды Италии на период до 6 месяцев "в случае серьезной угрозы для общественного порядка или нацбезопасности".

Нарушителям предусматривают штрафы в размере до 50 тысяч евро, а в случае повторного нарушения – конфискацию судна. Эта мера, как cчитают, направлена против суден гуманитарных инициатив, подбирающих мигрантов.

В левоцентристской оппозиции раскритиковали проект, указывая, что "репрессивный подход не решит проблему".

Италия – одна из стран, больше всего страдающих от нелегальной миграции. Ежегодно через Средиземное море прибывают на лодках тысячи желающих попасть в Европу. Многие мигранты погибают в пути.

Напомним, 10 февраля Европарламент проголосовал за изменения в миграционное законодательство ЕС, что откроет путь для ускоренной депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

Правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех искателей убежища размещаться в центрах приема мигрантов во время рассмотрения их заявок.