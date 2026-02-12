Сибіга чекає скарг Угорщини на проблеми з транзитом нафти РФ і радить звернутись до "друзів"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба", та запропонував Будапешту звернутися до своїх "друзів" у Москві.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга запропонував угорській стороні показати РФ фотографії, на яких зображені наслідки російського удару по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" 27 січня, які зупинили транзит нафти.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

"До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у всій красі. Правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником з того моменту, як розпочала агресію проти України. І ця агресія є причиною всіх проблем", – зазначив міністр.

Він додав, що угорській уряд на чолі з Віктором Орбаном так і не усвідомив ненадійність РФ і не диверсифікував поставки енергоносіїв.

"Ми пропонуємо їм розплющити очі", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Тоді керівниця закордонного напрямку угорської опозиційної партії "Тиса" Аніта Орбан різко розкритикувала рішення викликати українського посла, звинувативши уряд у подвійних стандартах.