Сибига ожидает жалоб Венгрии на проблемы с транзитом нефти РФ и советует обратиться к "друзьям"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба", и предложил Будапешту обратиться к своим "друзьям" в Москве.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига предложил венгерской стороне показать РФ фотографии, на которых запечатлены последствия российского удара по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" 27 января, остановившего транзит нефти.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their "friends" in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

"Кстати, Венгрия не выразила России ни одного протеста по этому поводу. Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты во всей красе. Правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком с того момента, как начала агрессию против Украины. И эта агрессия является причиной всех проблем", – отметил министр.

Он добавил, что венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном так и не осознало ненадежность РФ и не диверсифицировало поставки энергоносителей.

"Мы предлагаем им открыть глаза", – резюмировал Сибига.

Напомним, 27 января МИД Венгрии вызвало на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

Тогда руководительница зарубежного направления венгерской оппозиционной партии "Тиса" Анита Орбан резко раскритиковала решение вызвать украинского посла, обвинив правительство в двойных стандартах.