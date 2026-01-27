Потенційна наступниця Сійярто розкритикувала виклик посла України до МЗС

Керівниця закордонного напрямку угорської опозиційної партії "Тиса" Аніта Орбан різко розкритикувала рішення глави МЗС Угорщини Петера Сійярто викликати українського посла, звинувативши уряд у подвійних стандартах.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Аніта Орбан, яку вважають імовірною кандидаткою на посаду міністра закордонних справ у разі перемоги опозиції, поставила під сумнів вибірковість дій чинного очільника МЗС.

"Петер Сійярто сьогодні викликав до себе посла України в Угорщині. Цікаво, чому угорський міністр закордонних справ "забув" викликати російського посла, коли російська ракета влучила в місто Мукачево?" – наголосила представниця партії "Тиса".

Згадка про Мукачево стосується російського авіаудару в серпні 2025 року по регіону, де проживає значна угорська громада. Тоді офіційний Будапешт утримався від жорстких дипломатичних кроків щодо РФ.

Петер Сійярто у вівторок викликав до себе посла України в Угорщині, звинувативши Київ у "безсоромному втручанні" у виборчий процес на користь опозиції.

Такі ж звинувачення лунали на адресу України і від глави уряду Віктора Орбана.

Також Сійярто назвав кандидатуру Аніти Орбан на пост очільника МЗС від опозиції "ідеальною" для України та керівництва ЄС.