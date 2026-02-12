Німеччина пропонує свого кандидата на другу за впливовістю посаду в НАТО

Німеччина має намір висунути кандидатуру чинного генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра на посаду голови Військового комітету НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус перед початком зустрічі НАТО, цитує Handelsblatt.

Нині посаду голови Військового комітету НАТО обіймає італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Його наступника оберуть у вересні на засіданні комітету в Копенгагені. Обраний кандидат обійме посаду влітку 2027 року.

Міністр оборони Німеччини анонсував, що представник Бундесверу претендуватиме на цей пост.

"Я дуже радий, що ми, як Федеративна Республіка Німеччина, маємо чудового кандидата до цього комітету в особі генерального інспектора Карстена Броєра. Генерал Броєр зробив собі ім'я завдяки своїм аналітичним здібностям та передбачливості, особливо щодо загрозливої ​​ситуації в Європі", – заявив Пісторіус.

Очільник Військового комітету, поряд із верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), вважається найвпливовішою військовою фігурою в Альянсі. Він є головним військовим радником генерального секретаря та сполучною ланкою, через яку рекомендації начальників штабів усіх держав-членів НАТО подаються органам, що приймають політичні рішення. Крім того, через нього передаються інструкції та директиви SACEUR та генерального директора Міжнародного військового штабу.

Нагадаємо, перед засіданням міністрів оборони НАТО у Брюсселі 12 лютого заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі заявив, що потрібно створити так званий "НАТО 3.0" – нову версію Альянсу, яка базувалася б на партнерстві, а не на залежності.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні генсек НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність очільника Пентагону на зустрічі міністрів оборони НАТО.

Своєю чергою, очільниця МЗС Ісландії шкодує, що Піт Гегсет не поїхав у Брюссель.