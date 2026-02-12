Германия предлагает своего кандидата на вторую по влиятельности должность в НАТО

Германия намерена выдвинуть кандидатуру действующего генерального инспектора Бундесвера Карстена Броера на должность председателя Военного комитета НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны страны Борис Писториус перед началом встречи НАТО, цитирует Handelsblatt.

В настоящее время должность председателя Военного комитета НАТО занимает итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Его преемника выберут в сентябре на заседании комитета в Копенгагене. Избранный кандидат займет должность летом 2027 года.

Министр обороны Германии анонсировал, что представитель Бундесвера будет претендовать на этот пост.

"Я очень рад, что мы, как Федеративная Республика Германия, имеем прекрасного кандидата в этот комитет в лице генерального инспектора Карстена Броера. Генерал Броер сделал себе имя благодаря своим аналитическим способностям и дару предвидения, особенно в отношении угрожающей ситуации в Европе", – заявил Писториус.

Глава Военного комитета, наряду с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), считается самой влиятельной военной фигурой в Альянсе. Он является главным военным советником генерального секретаря и связующим звеном, через которое рекомендации начальников штабов всех государств-членов НАТО подаются органам, принимающим политические решения. Кроме того, через него передаются инструкции и директивы SACEUR и генерального директора Международного военного штаба.

Напомним, перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колби заявил, что нужно создать так называемый "НАТО 3.0" – новую версию Альянса, которая базировалась бы на партнерстве, а не на зависимости.

Как сообщала "Европейская правда", накануне генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны НАТО.

В свою очередь, глава МИД Исландии сожалеет, что Пит Хегсет не поехал в Брюссель.