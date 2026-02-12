З Естонії видворили росіянина, який міг планувати збір розвідданих

З Естонії за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) 11 лютого був депортований громадянин Російської Федерації Андрєй Журавльов, якого підозрюють у плануванні збору розвідувальних даних.

Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву КаПо від 12 лютого, пише "Європейська правда".

За даними КаПо, особи, що діяли в інтересах російських спецслужб, планували використовувати Журавльова для збору розвідувальної інформації в Іда-Вірумаа.

КаПо

Як зазначають у відомстві, досвід Естонії та інших країн показує, що подібна діяльність може бути частиною підготовки гібридних атак.

Метою видворення було припинення діяльності російських спецслужб і запобігання можливим тяжким наслідкам, додали в КаПо.

Журавльов перебував в Естонії на підставі посвідки на проживання, проте більшу частину часу проживав у Росії.

Рішення про видворення виконав Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

Нагадаємо, у січні з Естонії видворили громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.

Повідомляли також, що минулого року Литва визнала 1721 громадянина Білорусі та Росії загрозою національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення.