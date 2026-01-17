З Естонії видворили росіянина, який становив загрозу нацбезпеці

Поліція безпеки (КаПо) вислала з Естонії громадянина РФ Давида Арутюняна, який становив загрозу безпеці країни.

Відповідну заяву відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці КаПо Марти Тууль, в Естонії Арутюнян, який мав довгостроковий дозвіл на проживання, привернув увагу тим, що поширював російські пропагандистські історичні наративи.

На своїй сторінці у Facebook він передавав вітання колегам з Росгвардії, прославляючи російські військові підрозділи як миротворців.

"Арутюнян за власним бажанням вступив на службу в російську армію і є військовослужбовцем Збройних сил Росії, який перебуває в резерві. Він ототожнює себе з підрозділом армії держави-агресора і переконаний, що Росія проводить в Україні "спеціальну воєнну операцію", – сказала Тууль.

За її словами, Департамент поліції і прикордонної охорони раніше вже карав Арутюняна за демонстрацію російської військової форми і поширення символіки, пов'язаної з воєнними злочинами.

"Давид Арутюнян мріяв про російську армію. Однак під час видворення з країни він сховався за маскою. КаПо разом з поліцією з міркувань безпеки вислали з Естонії громадянина Росії і військовослужбовця Арутюняна і ввели для нього заборону на в'їзд до країн Шенгену", – йдеться у заяві КаПо.

Нагадаємо, 7 жовтня суд в Естонії визнав громадянина країни Івана Дмитрієва винним у шпигунстві проти та сприянні розвідувальній діяльності.

Слідство встановило, що з березня по травень 2025 року Дмитрієв передавав ФСБ інформацію за дорученням офіцера оперативного відділу прикордонної служби Александра Бобкова.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.