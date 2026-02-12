Из Эстонии выдворили россиянина, который мог планировать сбор разведданных

Из Эстонии по предложению Полиции безопасности (КаПо) 11 февраля был депортирован гражданин Российской Федерации Андрей Журавлев, которого подозревают в планировании сбора разведывательных данных.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление КаПо от 12 февраля, пишет "Европейская правда".

По данным КаПо, лица, действовавшие в интересах российских спецслужб, планировали использовать Журавлева для сбора разведывательной информации в Ида-Вирумаа.

КаПо

Как отмечают в ведомстве, опыт Эстонии и других стран показывает, что подобная деятельность может быть частью подготовки гибридных атак.

Целью выдворения было прекращение деятельности российских спецслужб и предотвращение возможных тяжелых последствий, добавили в КаПо.

Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России.

Решение о выдворении исполнил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Напомним, в январе из Эстонии выдворили гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.

Сообщалось также, что в прошлом году Литва признала 1721 гражданина Беларуси и России угрозой национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения.