У Європарламенті підтримали дискваліфікованого українця: історія запам'ятає

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого дискваліфікували з Олімпіади через "шолом пам’яті".

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала на платформі X.

Пічерно підтримала Гераскевича за його рішення одягти шолом із зображенням українських спортсменів, що загинули внаслідок агресії РФ, попри застереження Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Віцепрезидентка Європарламенту наголосила, що нейтралітет, який демонструють представники комітету, прирівнюється до співучасті в агресії.

"Історія пам'ятатиме тих, кому бракувало мужності стояти поруч з тими, хто чинить опір, ховаючись за так званим нейтралітетом і стаючи співучасниками агресії. Повна солідарність з цим великим спортсменом, який пройшов найважливіше випробування з усіх: свободу та мужність", – написала Пічерно.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті"

Про дискваліфікацію Владислава Гераскевича стало відомо вранці 12 лютого. У попередні дні він здійснив тренувальні заїзди у своєму "шоломі пам’яті" і сказав, що не виконуватиме вимогу МОК замінити його іншим на змаганнях.