В Европарламенте поддержали дисквалифицированного украинца: история запомнит

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно выразила солидарность с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого дисквалифицировали с Олимпиады из-за "шлема памяти".

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала на платформе X.

Пичерно поддержала Гераскевича за его решение надеть шлем с изображением украинских спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, несмотря на предостережения Международного олимпийского комитета (МОК).

Вице-президент Европарламента подчеркнула, что нейтралитет, который демонстрируют представители комитета, приравнивается к соучастию в агрессии.

"История будет помнить тех, кому не хватило мужества стоять рядом с теми, кто сопротивляется, прячась за так называемым нейтралитетом и становясь соучастниками агрессии. Полная солидарность с этим великим спортсменом, который прошел самое важное испытание из всех: свободу и мужество", – написала Пичерно.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

А министр образования и науки Латвии Даче Мельбарде направила официальное письмо в МОК, в котором призвала отменить решение о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти".

О дисквалификации Владислава Гераскевича стало известно утром 12 февраля. В предыдущие дни он совершил тренировочные заезды в своем "шлеме памяти" и сказал, что не будет выполнять требование МОК заменить его другим на соревнованиях.