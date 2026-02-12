Міжнародний комітет Аушвіцу закликає до заборони ультраправої партії "АдН"

Міжнародний комітет Аушвіцу, який об’єднує вцілілих в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, вимагає від уряду Німеччини вжити заходів для заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Члени комітету звернулися до міністра внутрішніх справ Німеччини Александра Добріндта із закликом порушити процедуру про заборону партії "Альтернатива для Німеччини".

Там аргументують, що дії політсили є неприйнятними для тих, хто пережив Голокост.

"Сьогодні стає все більш очевидним, що "АдН" повністю перетворилася на партію, яка неодноразово та масовано атакує демократію. Її зневагу до демократії перевершує лише жадібність деяких її представників", – сказала президентка Міжнародного комітету Аушвіцу Єва Умлауф.

Вона додала, що посилання на нацистську епоху та поклоніння Адольфу Гітлеру від політиків партії є "кричущими".

Міністр внутрішніх справ Німеччини нещодавно знову висловив скептицизм щодо заборони діяльності "Альтернативи для Німеччини", зазначивши, що йому не надали достатньо підстав для такого рішення.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням GMS.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.

Також стало відомо, що політики від "АдН" отримали запрошення на Мюнхенську конференцію з безпеки.