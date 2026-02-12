Международный комитет Аушвица призывает к запрету ультраправой партии "АдГ"

Международный комитет Аушвица, объединяющий выживших узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, требует от правительства Германии принять меры для запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Члены комитета обратились к министру внутренних дел Германии Александру Добриндту с призывом инициировать процедуру запрета партии "Альтернатива для Германии".

Там аргументируют, что действия политсилы неприемлемы для тех, кто пережил Холокост.

"Сегодня становится все более очевидным, что "АдГ" полностью превратилась в партию, которая неоднократно и массово атакует демократию. Ее пренебрежение к демократии превосходит только жадность некоторых ее представителей", – сказала президент Международного комитета Аушвица Ева Умлауф.

Она добавила, что ссылки на нацистскую эпоху и поклонение Адольфу Гитлеру со стороны политиков партии являются "вопиющими".

Министр внутренних дел Германии недавно вновь выразил скептицизм по поводу запрета деятельности "Альтернативы для Германии", отметив, что ему не предоставили достаточно оснований для такого решения.

Как ранее сообщала "Европейская правда", ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила самый большой на сегодня отрыв от руководящего блока ХДС/ХСС, согласно опросу GMS.

Напомним, лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.

Также стало известно, что политики от "АдГ" получили приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности.