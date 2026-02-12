ЗМІ: Німеччині не вистачає добровольців для укомплектування бригади в Литві

Німеччина зіштовхнулася з нестачею добровольців, які виявили бажання долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N-tv.

Зазначимо, йдеться про бойову бригаду чисельністю 4-5 тисяч військовослужбовців, яку Німеччина планує розгорнути в Литві до кінця 2027 року. Більшість з них буде базуватися в Руднінкаї, а інженерні та розвідувальні підрозділи будуть розміщені в Руклі. Бригаду створили у 2025 році з метою захисту східного флангу НАТО від Росії.

Згідно з оприлюдненими даними, кількість добровольців, які погодилися доєднатися до цього підрозділу, є недостатньою.

Особливо низькі показники для рядового складу, який становить більшість бригади, зокрема, це стосується укомплектування 203-го танкового батальйону та 122-го танково-гренадерського батальйону. Згідно з документами, кількість добровольців там поки що сягає лише від 28 до 47 відсотків. Ці два підрозділи мають бути укомплектовані солдатами до кінця року та розгорнуті у Литві у 2027 році.

Нагадаємо, у вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Міноборони Німеччини розпочало приготування для закупівлі у двох німецьких виробників тисяч ударних БпЛА на пів мільярда євро, зокрема і для своєї бригади, розгорнутої в Литві.