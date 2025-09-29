Міністр оборони Німеччини відкриє новий логістичний центр німецької бригади в Литві

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок відвідає Литву, щоб відкрити логістичний центр підтримки німецької бригади, дислокованої в Руклі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За інформацією Міністерства оборони Литви, на церемонії відкриття також будуть присутні міністерка оборони Довіле Шакалієне, командувач 1-ї дивізії Збройних сил Литви Ауреліюс Аласаускас та бригадний генерал Крістоф Губер – командувач німецької бригади, розгорнутої в Литві.

Постійний логістичний центр, побудований на території колишнього автопарку в Руклі, слугуватиме центром технічного обслуговування та зберігання військової техніки як для німецької бригади, так і для багатонаціональної бойової групи НАТО.

Площа об'єкта становить майже 20 гектарів і включає понад 15 тисяч квадратних метрів майстерень, офісів, складів та інших приміщень, а також 120 тисяч квадратних метрів асфальтованих площ і доріг.

В рамках проєкту також було модернізовано місцеві дороги, встановлено інженерні мережі, додано сонячну електростанцію, а також електронні та фізичні системи безпеки.

Будівництво, яке фінансувалося Берліном і виконувалося німецьким підрядником із 15 литовськими будівельними компаніями як субпідрядниками, здійснювалося через Агентство НАТО з підтримки та закупівель.

Німеччина планує розгорнути в Литві бригаду чисельністю 4–5 тисяч військовослужбовців до кінця 2027 року. Більшість з них буде базуватися в Руднінкаї, а інженерні та розвідувальні підрозділи будуть розміщені в Руклі.

Наразі в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил, і до кінця року їхня кількість має збільшитися до 500.

Крім того, нещодавно у Німеччині заявили про готовність посилити свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських дронів до Польщі.

