СМИ: Германии не хватает добровольцев для укомплектования бригады в Литве

Германия столкнулась с нехваткой добровольцев, которые изъявили желание присоединиться к боевой бригаде, размещенной в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N-tv.

Отметим, речь идет о боевой бригаде численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которую Германия планирует развернуть в Литве до конца 2027 года. Большинство из них будет базироваться в Руднинкае, а инженерные и разведывательные подразделения будут размещены в Рукле. Бригаду создали в 2025 году с целью защиты восточного фланга НАТО от России.

Согласно обнародованным данным, количество добровольцев, согласившихся присоединиться к этому подразделению, является недостаточным.

Особенно низкие показатели для рядового состава, который составляет большинство бригады, в частности, это касается укомплектования 203-го танкового батальона и 122-го танково-гренадерского батальона. Согласно документам, количество добровольцев там пока достигает лишь от 28 до 47 процентов. Эти два подразделения должны быть укомплектованы солдатами до конца года и развернуты в Литве в 2027 году.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Литве служат около 400 военнослужащих немецких вооруженных сил.

На этой неделе СМИ сообщали, что Минобороны Германии начало подготовку к закупке у двух немецких производителей тысяч ударных БПЛА на полмиллиарда евро, в том числе и для своей бригады, развернутой в Литве.