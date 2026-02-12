Рейтинг Стармера зріс після скандалу через файли Епштейна, але досі глибоко негативний

Рейтинг підтримки прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера дещо зріс після кризи довіри, що виникла цього тижня, досягнувши найвищого показника з серпня.

Про це свідчить нове опитування YouGov, передає "Європейська правда".

Попри незначне відновлення рейтингу Стармера після нещодавньої кризи лідерства, опитування показують, що британці загалом продовжують ставитися до прем’єра негативно

За даними опитування, лише 22% респондентів заявили, що ставляться до Стармера позитивно, тоді як 69% – негативно. Це дає йому чистий рейтинг мінус 47.

Для порівняння: у лідерки основної опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох цей показник становить мінус 23, а у Найджела Фараджа, чия партія Reform UK лідирує в національних опитуваннях, – мінус 37.

YouGov проводив опитування у вівторок і середу (10 та 11 лютого) – після двох драматичних днів, протягом яких позиції Стармера на посаді прем’єра серйозно похитнулися через відставки двох ключових помічників і заклик лідера шотландських лейбористів Анаса Сарвара, щоб глава уряду також подав у відставку.

Утім, Стармер вийшов із цієї ситуації, продемонструвавши боротьбу: він заручився підтримкою всіх членів свого кабінету, зокрема й потенційних конкурентів у боротьбі за лідерство, а також виступив із добре сприйнятою промовою перед депутатами-лейбористами.

Зазначимо, прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

На тлі політичного скандалу свою посаду залишили директор з комунікацій в офісі прем’єра Тім Аллан, а також глава адміністрації прем'єра Британії Морган Максвіні.

