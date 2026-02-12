Рейтинг Стармера вырос после скандала из-за файлов Эпштейна, но до сих пор остается глубоко негативным

Рейтинг поддержки премьер-министра Великобритании Кира Стармера несколько вырос после кризиса доверия, возникшего на этой неделе, достигнув самого высокого показателя с августа.

Об этом свидетельствует новый опрос YouGov, передает "Европейская правда".

Несмотря на незначительное восстановление рейтинга Стармера после недавнего кризиса лидерства, опросы показывают, что британцы в целом продолжают относиться к премьеру негативно.

По данным опроса, только 22% респондентов заявили, что относятся к Стармеру положительно, тогда как 69% – отрицательно. Это дает ему чистый рейтинг минус 47.

Для сравнения: у лидера основной оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденох этот показатель составляет минус 23, а у Найджела Фараджа, чья партия Reform UK лидирует в национальных опросах, – минус 37.

YouGov проводил опрос во вторник и среду (10 и 11 февраля) – после двух драматических дней, в течение которых позиции Стармера на посту премьера серьезно пошатнулись из-за отставки двух ключевых помощников и призыва лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара, чтобы глава правительства также подал в отставку.

Впрочем, Стармер вышел из этой ситуации, продемонстрировав борьбу: он заручился поддержкой всех членов своего кабинета, в том числе и потенциальных конкурентов в борьбе за лидерство, а также выступил с хорошо воспринятой речью перед депутатами-лейбористами.

Отметим, премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

На фоне политического скандала свои должности покинули директор по коммуникациям в офисе премьера Тим Аллан, а также глава администрации премьера Великобритании Морган Максвини.

