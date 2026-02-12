Еврокомиссар прибыла в Киев и посетила семью, живущую без отопления

Европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб приехала в Киев и посетила квартиру семьи, которая живет без отопления уже несколько недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Лябиб сообщила на платформе X.

Еврокомиссар показала видео, как она пришла в гости к украинке Татьяне. Она вместе с мужем и 9-летней дочерью уже пять недель живет без отопления.

На видео Татьяна показывает чиновнице, как семья обустроила свою жизнь в условиях отключений электроэнергии и отопления.

For the past 5 weeks, our colleague Tetyana @eu_echo, her partner & their 9-year-old daughter Yeva have been living without heating & with intermittent electricity. Even when the power goes out, Yeva joins her online classes.



Thank you, Tetyana, for welcoming us into your home. pic.twitter.com/WSKSBi72ku – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) February 12, 2026

Во время своего визита в Киев еврокомиссар посетила Дарницкую ТЭЦ, поврежденную российскими ударами.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, во время своего визита в Украину еврокомиссар встретится с премьер-министром Юлией Свириденко, а также с представителями Офиса президента, Министерства энергетики и Министерства развития общин и территорий. Они обсудят усиление гуманитарной помощи от ЕС и укрепление устойчивости критической инфраструктуры в Украине.

Лябиб также посетит пункты несокрушимости в Киеве, которые финансируются ЕС.

Напомним, в январе Еврокомиссия анонсировала передачу 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро.

На прошлой неделе мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Киев поступила партия из 177 генераторов от ЕС.