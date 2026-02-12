В МЗС Естонії виправдались за забутий міністром у літаку планшет

В МЗС Естонії пояснили, що у планшеті, який міністр закордонних справ Маргус Тсахкна залишив у літаку, не було чутливої інформації, тому про загрози безпеці не йдеться.

Про це повідомила медіарадниця Міністерства закордонних справ Керстін Мересма, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За її словами, пристрій, що використовувався, призначався для ведення нотаток. Вона додала, що в розпорядженні міністерства взагалі немає мобільних пристроїв, з яких можна отримати доступ до державної таємниці.

У забутому міністром планшеті, згідно з протоколом безпеки МЗС, загроз виявлено не було.

"З урахуванням характеру роботи Міністерства закордонних справ і частих закордонних відряджень у дипломатів і раніше траплялися ситуації, коли пристрій через людську помилку тимчасово залишався без нагляду або губився", – сказала Мересма.

Радниця додала, що в разі втрати будь-якого носія інформації співробітники міністерства зобов'язані негайно повідомити про це службу інформаційної безпеки, що міністр і зробив.

За словами Мересма, жорсткі диски пристроїв міністерства зашифровані і управляються дистанційно, тому при необхідності інформацію, що міститься на них, можна видалити.

Вона зазначила, що міністерство не може розкривати точний протокол безпеки на випадок втрати носія інформації, проте в загальних рисах порядок такий: той, хто втратив пристрій, зобов'язаний повідомити службу інформаційної безпеки міністерства і пояснити обставини зникнення. Потім служба підтримки перевіряє стан пристрою через систему віддаленого управління, і якщо він знайдений, його доставляють у вимкненому стані для технічної перевірки.

З публікації Тсахкни в соціальних мережах у вівторок, 10 лютого, стало відомо, що по дорозі до Мадрида міністр забув планшет в літаку під час пересадки в Амстердамі. На наступному рейсі він отримав знайдений пристрій від стюардеси.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство оборони Фінляндії помилково розкрило фінському мовнику Yle інформацію, яку раніше засекретило.

А радника шведського прем'єра у вересні виправдали за звинуваченням у грубій недбалості після того, як він залишив конфіденційні документи в незамкненому сейфі в готелі.