Міноборони Фінляндії помилково розкрило журналістам секретну інформацію

Міністерство оборони Фінляндії помилково розкрило фінському мовнику Yle інформацію, яку раніше засекретило.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Журналісти ЗМІ у відповідь на свій запит отримали документ, в якому частина інформації була заштрихована, проте ці дані вдалося легко відновити.

За даними міністерства, під час обробки документа допустили людську помилку, чого не повинно було статися.

Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету.

Yle не розкриває зміст заштрихованої фрази, оскільки, за даними медіа, ця інформація не має істотного суспільного значення.

У фінському Міноборони підкреслили, що ставляться до помилки серйозно.

