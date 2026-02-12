В МИД Эстонии оправдались за забытый министром в самолете планшет

В МИД Эстонии пояснили, что в планшете, который министр иностранных дел Маргус Тсахкна оставил в самолете, не было конфиденциальной информации, поэтому об угрозах безопасности речи не идет.

Об этом сообщила медиасоветник Министерства иностранных дел Керстин Мересма, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По ее словам, устройство, которое использовалось, предназначалось для ведения заметок. Она добавила, что в распоряжении министерства вообще нет мобильных устройств, с которых можно получить доступ к государственной тайне.

В забытом министром планшете, согласно протоколу безопасности МИД, угроз обнаружено не было.

"С учетом характера работы Министерства иностранных дел и частых зарубежных командировок у дипломатов и раньше случались ситуации, когда устройство по человеческой ошибке временно оставалось без присмотра или терялось", – сказала Мересма.

Советник добавила, что в случае потери любого носителя информации сотрудники министерства обязаны немедленно сообщить об этом службе информационной безопасности, что министр и сделал.

По словам Мересма, жесткие диски устройств министерства зашифрованы и управляются дистанционно, поэтому при необходимости информацию, содержащуюся на них, можно удалить.

Она отметила, что министерство не может раскрывать точный протокол безопасности на случай потери носителя информации, однако в общих чертах порядок таков: тот, кто потерял устройство, обязан сообщить службе информационной безопасности министерства и объяснить обстоятельства исчезновения. Затем служба поддержки проверяет состояние устройства через систему удаленного управления, и если оно найдено, его доставляют в выключенном состоянии для технической проверки.

Из публикации Тсахкны в социальных сетях во вторник, 10 февраля, стало известно, что по дороге в Мадрид министр забыл планшет в самолете во время пересадки в Амстердаме. На следующем рейсе он получил найденное устройство от стюардессы.

Напомним, в октябре Министерство обороны Финляндии по ошибке раскрыло финскому вещателю Yle информацию, которую ранее засекретило.

А советника шведского премьера в сентябре оправдали по обвинению в грубой халатности после того, как он оставил конфиденциальные документы в незапертом сейфе в отеле.