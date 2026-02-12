Киев получил от ЕС еще 323 генератора

Киев получил от Европейского Союза еще одну партию генераторов в количестве 323 единиц, первая уже направлена для подключения в теплопунктах жилых домов.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram в четверг, передает "Европейская правда".

"Киев получил от Европейского Союза вторую партию – еще 323 генератора. Их столице передала комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисными ситуациями и равенства Аджа Лябиб, при участии первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Алены Шкрум", – написал он.

По его словам, первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность. Вторую партию тоже будут использовать преимущественно для питания теплопунктов.

Кличко отметил, что в целом Киев получил от ЕС 500 автономных источников питания. В частности, это 438 генераторов мощностью 20 кВт и 62 – по 22 кВт.

Кличко отметил, что автономные источники питания предоставлены из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (Emergency Response Coordination Centre (ERCC) при Генеральном директоре по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – DG ECHO). Поставки из резерва rescEU полностью финансирует ЕС и координирует Европейская комиссия.

"Благодарим европейских партнеров за эту крайне необходимую помощь в условиях энергетического кризиса в Украине и Киеве", – отметил он.

Напомним, в январе Еврокомиссия анонсировала передачу 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро.

Как сообщалось, европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб приехала в Киев и посетила квартиру семьи, которая несколько недель живет без отопления.