МЗС Литви просить заборонити в'їзд грузинському реперу, який виступав у Росії

Міністерство закордонних справ Литви звернеться до міністра внутрішніх справ з проханням заборонити в'їзд до країни грузинському реперу Гіо Піка, який неодноразово виступав у Росії і планує концерт у Литві в березні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Раніше мер Вільнюса Валдас Бенкунскас закликав МЗС не пускати грузинського виконавця до Литви.

За його словами, фахівці муніципалітету нарахували щонайменше сім випадків, коли репер виступав у Росії вже після початку Кремлем повномасштабної війни проти України.

"Після того як з'ясувалося, що виконавець виступав у Криму вже після того, як на початку 2014 року він був окупований Росією, хочемо запевнити, що міністр закордонних справ негайно – повернувшись зі службового відрядження, в якому він зараз перебуває, – скористається наданим йому законом правом і звернеться до міністра внутрішніх справ з проханням заборонити згаданому виконавцю в'їзд до Литовської Республіки", – зазначили в МЗС.

Гіо Піка планує виступити у Вільнюсі 21 березня на майданчику Pramogų arena. При цьому організатори заходу підкреслюють, що артист "народився в Осетинському регіоні, який під час війни був окупований, тому виконавець ні в якому разі не може бути пов'язаний з політичним, культурним або ідеологічним простором Росії".

Нагадаємо, наприкінці грудня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про заборону на в’їзд для 14 спортсменів з Росії перед змаганнями із санного спорту.

Повідомляли також, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.