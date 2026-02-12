В Турции снова обнаружили российский беспилотник

Министерство национальной обороны Турции заявило, что беспилотный летательный аппарат, найденный на берегу в районе Унье в провинции Орду, вероятно, принадлежит России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Hurriyet.

Неизвестный беспилотник обнаружили на побережье в Унье 10 февраля. На место была направлена группа специальных сил, которая передала дрон в полицию для дальнейшей экспертизы.

Беспилотный летательный аппарат не содержал взрывчатых веществ и, как считается, принадлежит России.

Отметим, что это не первый случай падения российских БПЛА в Турции.

В декабре сообщали, что в турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший с Черного моря.

Тогда Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон, однако предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море.