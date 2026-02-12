В Болгарии назначили временного премьера

Президент Болгарии Илиана Йотова в четверг назначила высокопоставленного чиновника центрального банка временным премьер-министром до национальных выборов в апреле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Андрей Гюров, заместитель председателя Болгарского национального банка, возглавит временное правительство, главной задачей которого будет организация свободных и честных выборов в стране, которая проводит восьмые выборы за пять лет.

Йотова, объявившая о назначении, сказала, что ожидает от Гюрова предложения по составу его кабинета в течение семи дней. Затем она должна будет утвердить предложение и официально назначить дату выборов. Ранее она называла 19 апреля.

50-летний Гюров имеет степень бакалавра экономики Государственного университета Трумена в Миссури и степень доктора наук Венского университета в Австрии. Занимая высокие должности в академических кругах и европейских финансовых учреждениях, он был назначен заместителем председателя центрального банка в Софии в 2023 году. До этого он также был депутатом и лидером реформистской группы "Мы продолжаем изменения" в парламенте.

Согласно конституции, президент может выбирать и.о. премьера из ограниченного круга лиц. Это спикер Народного собрания, председатель Нацбанка и его заместители, председатель Счетной палаты или заместители, а также уполномоченный по правам человека или заместитель.

Напомним, 19 января президент Болгарии Румен Радев в обращении к народу объявил, что досрочно уходит с поста, а 23 января Конституционный суд утвердил его отставку; пост автоматически перешел к вице-президенту Йотовой.

Как известно, Болгария в течение ближайших 2-х месяцев пойдет на восьмые за пять лет парламентские выборы после провала последней попытки сформировать правительство.

