Яхта під французьким прапором розбилася об скелі біля берегів Греції

Яхта під французьким прапором, на борту якої перебувало четверо людей, була повністю знищена після того, як потрапила в скрутне становище і розбилася об скелі біля південного узбережжя Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За повідомленнями, судно вийшло з Тунісу, а його кінцевим пунктом призначення був грецький порт Пірей. Однак у середу воно зазнало механічної несправності і почало набирати воду поблизу острова Елафонісос.

Екіпаж – троє чоловіків і одна жінка грецького походження – опинився на скелях, після чого їх врятували троє місцевих рибалок, які прибули на місце події.

Влада також розпочала рятувальну операцію за участю трьох патрульних катерів берегової охорони та вертольота ВПС Super Puma.

За повідомленнями, всі четверо членів екіпажу перебувають у доброму стані здоров'я і були доставлені до лікарні Молаої в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, у листопаді три яхти затонули на стоянці біля грецького порту Пірей після того, як одна з них загорілася.

Пізня нічна пожежа на пристані для яхт Zea Marina в порту Пірей у 2024 році також призвела до знищення трьох суден.