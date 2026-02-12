Яхта под французским флагом разбилась о скалы у берегов Греции

Яхта под французским флагом, на борту которой находились четыре человека, была полностью уничтожена после того, как попала в затруднительное положение и разбилась о скалы у южного побережья Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По сообщениям, судно вышло из Туниса, а его конечным пунктом назначения был греческий порт Пирей. Однако в среду оно потерпело механическую поломку и начало набирать воду вблизи острова Элафонисос.

Экипаж – трое мужчин и одна женщина греческого происхождения – оказался на скалах, после чего их спасли трое местных рыбаков, прибывших на место происшествия.

Власти также начали спасательную операцию с участием трех патрульных катеров береговой охраны и вертолета ВВС Super Puma.

По сообщениям, все четверо членов экипажа находятся в хорошем состоянии здоровья и были доставлены в больницу Молаои в качестве меры предосторожности.

Напомним, в ноябре три яхты затонули на стоянке возле греческого порта Пирей после того, как одна из них загорелась.

Поздний ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в порту Пирей в 2024 году также привел к уничтожению трех судов.