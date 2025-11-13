У грецькому порту після пожежі потонули три яхти

Три яхти затонули на стоянці біля грецького порту Пірей рано вранці в четвер після того, як одна з них загорілася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежа почалася на яхті, пришвартованій в марині, і швидко поширилася на сусідні судна, в результаті чого три з них затонули, повідомила влада, не надавши подальших подробиць.

Співробітники берегової охорони з буксиром і вісьмома пожежними машинами протягом декількох годин намагалися локалізувати пожежу.

Що стало причиною пожежі, поки неясно.

Марина знаходиться під управлінням D Marinas Hellas, глобальної мережі марин, яка управляє запитами і бронюванням місць для швартування в Zea, а також послугами, що пропонуються в марині.

Невеликий природний порт Zea Marina, також відомий як Пасалімані, розташований поблизу головного поромного порту Пірея і за 10 км від центру Афін.

Пізня нічна пожежа на пристані для яхт Zea Marina в грецькому порту Пірей у 2024 році також призвела до знищення трьох суден.

Перед тим у великій пожежі, що спалахнула на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.