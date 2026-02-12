Поліція Чехії опитала президента у справі "погроз" від глави МЗС

Президент Чехії Петр Павел вже описав поліції свою версію подій, пов'язаних із SMS-повідомленнями, які його радник Петр Коларж отримав наприкінці січня від міністра закордонних справ Петра Мацінки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Наприкінці січня поліція Чехії повідомила, що отримала офіційне повідомлення про розслідування змісту текстових повідомлень глави МЗС Петра Мацінки.

"Я не розкрию нічого надзвичайного, коли скажу, що все скінчено", – відповів у четвер речник президентської канцелярії Віт Коларж на запитання Novinky про те, чи вже президент звернувся до поліції, щоб дати пояснення.

"Ми домовилися не розголошувати жодних подробиць про це. Я тільки знаю, що це було в його календарі вчора або сьогодні, я не впевнений щодо дати", – зазначив Коларж, додавши, що на даний момент він не має більше інформації.

Директор департаменту комунікацій Адміністрації президента республіки додав, що розкрити подробиці найближчими днями не буде можливо, також через обов'язок дотримання конфіденційності.

Минулого тижня Павел заявив, що в якийсь момент цього року йому доведеться звернутися до поліції для надання пояснень, оскільки вона розслідує обставини, пов'язані з SMS-повідомленнями. Справою займаються слідчі з Національного центру організованої злочинності (NCOZ), які зазвичай розглядають справи про погрози та злочини проти конституційних посадових осіб.

Як повідомлялося, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

