Поліція Чехії підтвердила заяву президента з приводу шантажу з боку глави МЗС

У вівторок поліція Чехії повідомила, що отримала офіційне повідомлення про розслідування змісту текстових повідомлень від канцелярії президента республіки.

Про це йдеться в повідомленні поліції в соціальній мережі X, передає "Європейська правда".

Йдеться про заяви президента Чехії Петра Павела про спроби шантажу з боку глави МЗС Петра Мацінки.

"Як і в інших випадках, спочатку ми ознайомимося з вмістом і оцінимо кримінально-правову релевантність", – заявила поліція.

"Частиною цього первинного ознайомлення з вмістом буде також визначення компетентного органу", – додали правоохоронці.

Як відомо, у вівторок у Чехії розгорівся скандал, після того як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека. Павел у свою чергу відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Мацінка у своїх повідомленнях президентському раднику також дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю Павела у питанні призначення Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.